Kalush Orchestra - невероятные котики: новые фотожабы и мемы на победу Украины на "Евровидении 2022"

Украинцы даже во время войны не теряют способности шутить: сеть заполонили мемы и фотожабы на тему победы в песенном конкурсе "Евровидение 2022" украинской группы "Kalush Orchestra"

"Апостроф" собрал самые меткие и остроумные фотожабы в связи с победой украинцев, информирует Апостроф.

Так, многие победу Украины считают предвестником победы и в войне, которую развязала РоSSия.

В частности, допускают, что проведение конкурса в следующем году состоится на будущем отвоеванных украинских территориях, а ныне оккупированных Россией.

14 мая в Турине состоялся финал "Евровидения-2022". На этом этапе выступили представители 25 стран, из которых избрали только одного победителя. Речь идет об украинской рэп-группе Kalush Orchestra.

Победителя выбирали путем суммарного голосования: 50% зрителей и 50% национального жюри.

Украина с песней "Stefania" получила в песенном конкурсе наибольшее количество баллов – 631.


Ксения Срибнянская, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Человек, с которым ничего не страшно": Герой из Днепра отдал жизнь в бою за Украину"Человек, с которым ничего не страшно": Герой из Днепра отдал жизнь в бою за Украину
Кухар из "Танців з зірками" оказалась в компании королевы, фото: "Уже очень давно поддерживает..."Кухар из "Танців з зірками" оказалась в компании королевы, фото: "Уже очень давно поддерживает..."
19-летняя Александра погибла в бою с оккупантами: "Мечтала стать..."19-летняя Александра погибла в бою с оккупантами: "Мечтала стать..."
Джамала продает на аукционе платье с "Евровидения"Джамала продает на аукционе платье с "Евровидения"
"Надеюсь, что буду услышанной": Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде"Надеюсь, что буду услышанной": Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде
Блок рекламы


Похожие новости
Кривой Рог простился с Героиней Украины, фото: "Рискуя жизнью, спасла многих военнослужащих"Кривой Рог простился с Героиней Украины, фото: "Рискуя жизнью, спасла многих военнослужащих"
Kalush Orchestra презентовали клип на песню "Стефания"Kalush Orchestra презентовали клип на песню "Стефания"
Евровидение-2022: солист Kalush Orchestra прокомментировал победу УкраиныЕвровидение-2022: солист Kalush Orchestra прокомментировал победу Украины
Министр обороны Британии, глава Евросовета и не только: западные чиновники поздравляют Kalush Orchestra с победойМинистр обороны Британии, глава Евросовета и не только: западные чиновники поздравляют Kalush Orchestra с победой
Kalush Orchestra победили на "Евровидении-2022": как Европа голосовала за УкраинуKalush Orchestra победили на "Евровидении-2022": как Европа голосовала за Украину
Kalush Orchestra принесли Украине победу на "Евровидении-2022": видеоKalush Orchestra принесли Украине победу на "Евровидении-2022": видео
Kalush Orchestra не дисквалифицируют на "Евровидении-2022"Kalush Orchestra не дисквалифицируют на "Евровидении-2022"
Kalush Orchestra в финале "Евровидения" призвали спасти Мариуполь и "Азовсталь": видео выступленияKalush Orchestra в финале "Евровидения" призвали спасти Мариуполь и "Азовсталь": видео выступления
Kalush призвал спасти защитников Азовстали на "Евровидении"Kalush призвал спасти защитников Азовстали на "Евровидении"
Kalush Orchestra сняли клип для "Евровидения-2022" в разбомбленном ИрпенеKalush Orchestra сняли клип для "Евровидения-2022" в разбомбленном Ирпене
Последние новости
Подгружаем последние новости