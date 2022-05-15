Kalush Orchestra - невероятные котики: новые фотожабы и мемы на победу Украины на "Евровидении 2022"

Украинцы даже во время войны не теряют способности шутить: сеть заполонили мемы и фотожабы на тему победы в песенном конкурсе "Евровидение 2022" украинской группы "Kalush Orchestra"

"Апостроф" собрал самые меткие и остроумные фотожабы в связи с победой украинцев, информирует Апостроф .

Так, многие победу Украины считают предвестником победы и в войне, которую развязала РоSSия.

В частности, допускают, что проведение конкурса в следующем году состоится на будущем отвоеванных украинских территориях, а ныне оккупированных Россией .

14 мая в Турине состоялся финал "Евровидения-2022". На этом этапе выступили представители 25 стран, из которых избрали только одного победителя. Речь идет об украинской рэп-группе Kalush Orchestra.

Победителя выбирали путем суммарного голосования: 50% зрителей и 50% национального жюри.

Украина с песней "Stefania" получила в песенном конкурсе наибольшее количество баллов – 631.