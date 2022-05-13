Тина Кароль кардинально изменилась с 24 февраля: фото "до" и "после"

Поклонники Тины Кароль показали, как изменилась певица за время войны.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице звезды в Инстаграм собрали показательную подборку фото «До и после».

Для всех украинцев в последние месяцы жизнь действительно разделилась на «до и после» 24 февраля, когда в нашу страну пришла полномасштабная война. Не исключением стала и Кароль.

Поклонники певицы собрали фото, на которых можно увидеть, как эти перемены проявились внешне.

Если на фото «до» Кароль представала в гламурных нарядах, с макияжем и широкой улыбкой, позировала в компании других звезд и поддерживала образ женственной дивы, то на многих новых фото ее можно увидеть совсем другой.

Сейчас макияж артистки стал менее ярким, а иногда она появляется и вовсе без него. Улыбка певицы выглядит более искренней, однако в ней читается грусть. Кароль также стала чаще появляться в простой повседневной одежде и без особой укладки.

«Сцена — это музыкальный фронт, на котором идет борьба за сохранение современного украинского культурного наследия. Сегодня время единства. Время бороться за жизнь. Мы должны быть вместе, чтобы мир не забыл и не привык к ужасным событиям в Украине», - цитируют поклонники слова Кароль.

Фанаты певицы также прокомментировали пост.

«Но всегда сильная и стойкая как Украина», - отмечают люди.