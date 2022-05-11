В Ирпене начал работу первый палаточный городок для потерявших жилье людей

Сегодня, 11 мая, в Ирпене на территории санатория «Дубки» начал работу палаточный городок для людей, потерявших свое жилье.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

“Сейчас обустроено 70 мест в палатках и еще 120 в комнатах санатория. Первые ирпенцы, которые были вынуждены жить в сырых подвалах, уже переселились в это временное жилье”, - сообщил Маркушин.

Он добавил, что городские власти ищут варианты временного жилья для людей, которым сейчас совсем негде жить. Для этого ведутся переговоры с другими санаториями города, где есть условия проживания.

Кроме того, обсуждается вариант предоставления “Укрзализныцей” спальнных вагонов.

Еще 2 тысячи койкомест для ирпенцев нашли в Киеве .

Жителей Ирпенского общины, которые потеряли жилье и которым сейчас негде жить, приглашают в Ирпенский ЦНАП, или они могут позвонить по номеру 0990601861. Первоначально жилье будет предоставляться пенсионерам и семьям с детьми.

Напомним, 70% города Ирпеня в Киевской области разрушено. Архитекторов Украины пригласили присоединиться к планированию стратегии обновления и развития Ирпеня. На приглашение откликнулись около 120 проектантов.