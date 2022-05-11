Медовый месяц пришлось отложить: сеть растрогали свадебные фото молодой пары пограничников

В начале мая во Львове состоялась свадьба медсестры из Лисичанска Оксаны Баландиной, которая из-за вражеской мины потеряла обе ноги, и эта ситуация доказывает, что настоящую любовь не сломают даже русские бомбы. Такие невероятные романтические истории в период войны в Украине на этом не заканчиваются, ведь в Могилеве-Подольском тоже родилась новая семья пограничников.

Виктория – младший лейтенант, Тарас – с началом полномасштабного вторжения вернулся в Украину и призвался в ряды ГПСУ. Пара решила пожениться, однако из-за войны медовый месяц пришлось отложить. Подробнее об истории влюбленных рассказывается на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook, информирует Апостроф .

Фото: facebook.com/DPSUkraine

"Мы любим друг друга превыше всего, поэтому еще в прошлом году решили, что осенью этого года сыграем свадьбу. Война внесла коррективы в празднование, но одновременно и сплотила наши чувства" - отмечает Тарас. Медовый месяц пришлось отложить до победы, но все еще впереди – общая жизнь в крепкой семье и сильной Украине. Поздравляем молодоженов и скорейшей нам победы!" – говорится в публикации.

Фото: facebook.com/DPSUkraine

Также можно увидеть свадебные фото молодой семьи. Пара обменялась кольцами, невеста держала в руках букет цветов в сине-желтых тонах.

Фото: facebook.com/DPSUkraine

Пользователи сети присоединились к поздравлениям и в комментариях под снимками отметили, что Виктория и Тарас – невероятно красивая пара.

Фото: facebook.com/DPSUkraine