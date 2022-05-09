«Макса больше нет»: оборвалась жизнь знаменитого днепровца, в Сети волна скорби

В бою с роSSийскими захватчиками погиб спортсмен, лидер днепровских велосипедистов Максим Семенов, много лет являвшийся президентом Днепровской ассоциации велосипедистов и Днепровской ассоциации экстремальных видов спорта.

О трагедии сообщили в Днепровской ассоциации велосипедистов, пишет Politeka.net.

«Макса больше нет… Всегда улыбающийся, искренний, сильный и независимый – Макс был примером и вдохновителем для всех, кто выбрал велосипед как символ свободного и здорового будущего. Он организовал сотни гонок, пробегов, соревнований, фестивалей, конкурсов, учебно-спортивных площадок для детей, сражался за развитие велосипедной инфраструктуры в Днепре. Он был надежным другом и врожденным лидером», - говорится в сообщении.

В ассоциации также пообещали продолжить борьбу с оккупантами и после Победы сделать все для развития велоинфраструктуры в Днепре и Украине.

«Выражаем искренние и глубокие соболезнования семье Максима, родителям, сестрам, брату, жене Юли, детям Марку и Нике. Мы знаем, как он вас любил, и каким он был отличным мужем и папой, сыном, братом, дядей», - сообщили в Днепровской ассоциации велосипедистов.

Новость о гибели Максима Семенова потрясла украинцев:

«Один из наших героев. Вечная пам'ять», «Как же так, еще несколько дней назад поздравляли с днем рождения... Соболезнование близким. Столько планов и грез осталось... Светлая пам'ять», «Боже, какое горе! Лично не знала, но немного слышала о деятельности Макса. Очень жаль. Сочувствую семье и друзьям», «В это невозможно поверить».