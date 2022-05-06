Ты должна оставаться там: Ефросинина объяснила, почему муж попросил ее пока не возвращаться в Украину

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно рассказала об отношениях с мужем на расстоянии, сейчас находится за границей. Благодаря своим благотворительным проектам она собирает деньги на помощь Украине, а также продолжает вести борьбу на информационном фронте.

Однако мысль о возвращении в родную Украину не покидает знаменитость, и каждые три дня во время разговора с любимым она заявляет, что едет домой. Тимур Хромаев смог подобрать нужные слова, после которых телеведущая посмотрела на ситуацию с другой стороны. Детальнее об этом Ефросинина рассказала в программе "Зірковий шлях".

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Он сказал: "Ты должна оставаться там, потому что я начал видеть, что разгладилось твое лицо и что твои глаза наконец-то избавились от страха и паники того ужаса за все, что происходит, что я видел, пока мы были на западе Украины. И я буду умолять всех женщин не возвращаться до полной победы. Потому что вы вернетесь совершенно с другой энергией. Вы вернетесь уже с живыми взглядами, с живой энергией, чтобы возвращать Украину к жизни", - рассказала звезда, информирует Апостроф.

Телеведущая с дочерью и сыном уехала из Украины через 4,5 недели после роSSийского вторжения. До этого она находилась в Киеве со своим мужем. После того, как они простились на границе, Маша видит любимого только по видеосвязи.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Раньше знаменитость признавалась, что они с мужем выбрали "сухое" общение, поскольку оно не вызывает у нее слезы, а Тимуру больно видеть любимую заплаканной. Мужчина чувствует себя в Киеве более спокойно, когда знает, что его родные находятся в безопасности.

"Когда он видит нас улыбающимися, когда мы рассказываем: "Мы сегодня купили собаке новую кровать", - он так радуется. "Мне Саша где-то нарвал цветов и подарил", - он радуется. Когда он слышит от нас проявления нормальной жизни - вот так он радуется", - говорила телеведущая.


Любовь Блажко, Апостроф

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