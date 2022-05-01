Старенькие люди просто не выдерживают: Даша Астафьева рассказала про горе в семье

Украинская певица и модель Даша Астафьева во время войны полностью сменила род деятельности. Вместо выступлений и соблазнительных фотосессий она помогает на кухне одного из киевских ресторанов готовить еду для военных, теробороны, волонтеров и нуждающихся.

Задача Астафьевой - чистить картошку, но такую монотонную работу она не думает менять на переезд в безопасную Европу. Также в Украине остается семья Даши, в которой недавно произошло горе. В интервью "ЖВЛ" исполнительница рассказала, что потеряла бабушку и дедушку. Ей не удалось попрощаться с родными, которые жили в городе Покров Днепропетровской области, информирует Апостроф .

"Бабушку и дедушку похоронили не мы, и это та боль, которая останется навсегда. Мечтаю, когда все закончится, поехать на родину, побыть там, увидеть все. Я бабушку больше года не видела. В первые дни войны она была уже в больнице. Она спрашивала у меня: "Это правда война?" А я почему-то решила сказать: "Нет, бабушка, у вас же не слышно взрывов?" - говорит Астафьева. - Она умерла, мне об этом сказала мама. И потом другой дедушка тоже умер. И сейчас муж этой бабушки тоже в реанимации, у него просто отказали все органы".

Певица считает, что война уносит жизни людей даже в тех городах, где нет боевых действий.

"Я понимаю, что старенькие люди просто не выдерживают всего этого. Я по себе смотрю - молодая девушка, а у меня все сыпется: то одно заболит, то другое, то в больницу нужно. Даже не представляю, как пожилые это выносят, - рассказала она. - Очень много бабушек, которых встречаю на улице, начинают плакать, говорят: за что нам все это, почему мы в детстве это переживали, и сейчас снова?"

Фото: https://www.instagram.com/da_astafieva/

Даша Астафьева заявила, что несмотря на все трудности, хочет всегда оставаться в Украине. "Наша страна - лучшая, и у нее очень светлое будущее. Я верю, что все наши люди получат счастливый билет в осуществление своих мечт", - говорит она.