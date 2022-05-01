Война в Украине: сколько жителей столицы потеряли жилье

В КГГА сообщили, что большинство поврежденного жилья подлежит восстановлению, информирует ZN.ua.

Война в Украине: сколько жителей столицы потеряли жилье
© КГГА

В Киеве в результате вражеских обстрелов потеряли жилье полностью или временно жильцы более 200 домов, заявил в интервью ZN.UA заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, с которым поговорила Алла Еременко. Он также рассказал о случаях мародерства в столице.

«Пострадали жильцы более 200 жилых домов – потеряли жилье полностью или частично. Как нам известно, проживают они у родственников и друзей. Мы занимаемся этой проблемой. Есть около десятка домов, где повреждены конструктивные элементы. Однако большая часть, как предварительно установила комиссия с участием представителей КГГА, подлежит восстановлению. Но их жителей нужно временно переселять. Это уже миллиарды гривен. Есть городские, государственные программы, и мы работаем, чтобы поскорее восстановить жилье людей», – отметил Поворозник.

Кроме того, по его словам, в столице повреждено около 150 детских садов, школ, больниц. В то же время, до полного завершения боевых действий невозможно точно сказать, сколько понадобится средств на возмещение и восстановление зданий.

При этом Поворозник отметил, что блочное жилье, которое, например, устанавливают на Львовщине, является выходом для временно перемещенных лиц, но не для Киева.

Говоря о мародерстве в столице Поворозник отметил, что в первые дни активной войны несколько таких вопиющих случаев было, поэтому была усилена охрана.

«Но действительно мародерство прекращают сами граждане, даже если их осталось двое на 16-этажный подъезд. Могу заверить, что криминогенная ситуация в столице контролируется. И залогом этого является и самоорганизация граждан, и взаимопомощь», – подытожил замглавы КГГА.

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