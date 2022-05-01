Стрельбу из автомата открыли в парке Днепра: фото и детали происшествия

В Днепре правоохранители задержали мужчину и женщину, которые в местном парке открыли огонь из оружия.

Об этом сообщили в прессслужбе Нацполиции области.

Как стало известно, инцидент произошел в одном из парков, расположенном в Индустриальном районе города. Там граждане услышали, как неизвестные люди открыли огонь из оружия. На место немедленно прибыли патрульные.

Позже выяснилось, что 48-летний мужчина и 39-летняя женщина среди парка совершили несколько выстрелов из автомата АК-74. Что интересно, огонь они открыли по бронежилетах, для которых решили устроить краштестах.

"Полицейские задержали двух участников происшествия. На месте преступления правоохранители изъяли гильзы и автоматическое оружие АК-74. По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (“Хулиганство”) УК Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Продолжается следствие", - рассказали в прессслужбе Нацполиции области.