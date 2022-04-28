Наверное, это ПТСР: Злата Огневич рассказала о психологических трудностях

Украинская певица Злата Огневич, которая недавно призналась, что из-за войны в Украине очень мало ест, рассказала о другой проблеме. Она поделилась, что два месяца полномасштабного вторжения не прошли бесследно, и у нее возникли психологические трудности, информирует Апостроф.

Подробнее об этом исполнительница рассказала в своем блоге в Instagram. Она предположила, что у нее посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР, посттравматический синдром) - психическое расстройство, разновидность невроза, возникающая в результате переживания травматического события (например, военные действия, теракты, аварии или стихийные бедствия, катастрофы, тяжелая физическая травма, угроза смерти).

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Сегодня со мной кое-что произошло, я хочу с вами поделиться. Я уверена, что такие ситуации возникают у подавляющего большинства украинцев. Итак, я шла по парку в Варшаве: центр города, вечер, очень красиво, но не смогла сойти с тропинки, потому что мне голову пришла мысль: "там мины", – объяснила артистка, почему пришла к таким выводам.

Также Огневич призналась, как помогает себе в подобных ситуациях. По ее словам, нужно несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть, а после этого задать себе пару вопросов, которые вернут к реальности: где я сейчас нахожусь? Угрожает ли что-нибудь моей безопасности прямо сейчас?

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Внутри меня происходит какие-то процессы, которые я не могу контролировать и возникают мысли, которые я тоже не могу контролировать. Что мне помогает успокоиться в таких случаях? Вдох-выдох и ответ на вопросы: где я сейчас нахожусь? Что-то угрожает моей безопасности просто сейчас?" - сказала Злата.

Кроме того, раньше звезда рассекретила еще один способ борьбы со стрессом: "Знаете, что помогает лично мне? Концерты, которые мы даем для бойцов. Стоит только видеть их глаза – сразу хочется жить, хочется делать еще и еще. Это мне помогает подниматься с колен и идти дальше. Я понимаю, что не имею права падать духом, потому что я должна помогать другим. какие бы американские горки мы бы сейчас не переживали, мы должны держаться и верить в победу. У нас с вами все будет хорошо!".


Любовь Блажко, Апостроф

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