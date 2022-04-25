К годовщине аварии на ЧАЭС в Украине состоится музыкальный телемарафон

Он осветит тему захвата станции оккупантами.

К годовщине аварии на ЧАЭС в Украине состоится музыкальный телемарафон
26 апреля состоится телемарафон, посвященный ЧАЭС
© Facebook/Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»

26 апреля, в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС состоится музыкальный телемарафон Sounds of Chornobyl: Brave Ukraine с участием украинских артистов. В нем будут представлены песни и клипы, посвященные Чернобылю, а сами музыканты расскажут, как переживают войну.

Марафон осветит тему захвата Чернобыля оккупантами в 2022 году. спустя 36 лет после аварии на ЧАЭС РоSSия прибегла к ядерному терроризму: более 600 часов держала в заложниках сотрудников, обстреливала танками крупнейшую атомную станцию Европы.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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