Вчені вважають, що восьминогам теж сняться кошмари

Дослідники поспостерігали за самцем восьминога під час сну.

Вчені поспостерігали за самцем восьминога, який живе в Рокфеллерівському університеті в Нью-Йорку, і дійшли несподіваного висновку. На думку дослідника, цим головоногим теж сняться кошмари, повідомляє IFLScience.

Вчені вважають, що восьминогам теж сняться кошмари
Восьминогам теж можуть снитися кошмари
© unsplash.com

Спостерігаючи за сплячим восьминогом, можна побачити, як його шкіра змінює відтінок від болісно-блідого до яскравого. На думку вчених, це свідчить, що восьминоги бачать сни. І, згідно з новим дослідженням, яке ще не пройшло рецензування, ці сни не завжди приємні, інформує ZN.ua.

У ході дослідження вчені розмістили навпроти акваріума восьминога камеру, яка записувала відео в режимі 24/7. Переглядаючи записані відео, вчені помітили різкі зміни забарвлення восьминога, коли він спав. Вчені припустили, що ця зміна забарвлення відображає те, що сниться істоті, подібно до того, як собаки смикають лапами уві сні.

Але не вся поведінка восьминога відображала щось приємне. Декілька разів вчені помічали, що він різко прокидався, швидко рухаючи щупальцями і викидаючи чорнило, ніби захищався від атаки.

«Поведінкові послідовності, що демонструються цим восьминогом після пробудження від порушеного сну, були схожі на поведінкові реакції на нічні кошмари, нічні страхи та інші парасомнії у людей з наративною структурою, що нагадує захисну поведінку восьминогів під час неспання. Ми припускаємо, що складні поведінкові послідовності, що відображаються в цих епізодах, припускають, що восьминоги мають парасомнії, які можуть включати нічні кошмари, здатні порушити їх сон», — пишуть автори дослідження.

Вчені визнають, що їхнє дослідження засноване на поведінці одного восьминога, тому не можна стверджувати, що така поведінка є універсальною. Може виявитися, що цей восьминіг є унікальним.

Разом з тим, якщо припустити, що восьминогам справді сняться сни, цілком імовірно, що не всі з них відображають світлий бік їхнього життя. Особливо якщо врахувати, що восьминоги мають дуже розвинений мозок.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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