Вчені знайшли два нових види птахів, які виділяють небезпечний токсин

Так птахи захищаються від хижаків.

Вчені з'ясували, що два види птахів, поширені в Папуа-Новій Гвінеї, «ховають» у своєму пір'ї небезпечний нейротоксин. У високих концентраціях він викликає м'язові судоми та майже миттєву серцеву недостатність, повідомляє Science Alert , інформує ZN.ua .

Пір'я птаха містить небезпечний токсин © University of Copenhagen

Небезпечний «сюрприз» приготували регент-свистун (Pachycephala schlegelii) та дзвіночок із рудим ворсом (Aleadryas rufinucha). Нейротоксин діє на хижаків, які можуть захотіти поласувати птахами. Він зберігається в пір'ї цих яскраво забарвлених істот. Вчені з'ясували, що ці види, а також птахи, які вже були відомі як отруйні, не хворіють внаслідок дії токсину.

Першого птаха, у пір'ї якого міститься батрахотоксин, виявили 30 років тому. Це двоколірна дроздова мухоловка. Рівні отрути, що містяться в пір'ї птахів, можуть змінюватись в залежності від регіону їхнього проживання. Разом з тим, це найотруйніший з відомих видів птахів. Передбачається, що токсин призначений для відлякування хижаків або шкідників, а можливо, і тих, і інших.

Місцеві жителі уникають цих птахів, стверджуючи, що їхнє м'ясо пече у роті як перець чилі. Як зазначають вчені, науці стало відомо про отруйних птахів зовсім недавно. Присутність токсину можна відчути просто тримаючи птахів у руках.

Два нових види живуть поруч із мухоловками в одних із найбільш ізольованих джунглів у світі. Вчені виявили в їхньому кишечнику залишки жуків, які також містять токсин.

«Ми були дуже здивовані, виявивши, що ці птахи отруйні, оскільки за більш як два десятиліття не було виявлено жодного нового виду отруйних птахів. Особливо тому, що ці два види птахів такі поширені в цій частині світу», — заявив Кнуд Йонссон із Музею природної історії Данії.

Вчені відзначають, що поширення отруйних видів в екосистемі є частиною еволюційної битви. Види-жертви, такі як жуки та жаби, виробляють токсин для захисту від хижаків. Але згодом птахи, які харчуються ними, винаходять хитрі шляхи пристосування, щоб подолати «хімічну зброю» здобичі.

Птахи набувають мутації, яка робить їх стійкими до дії токсину. Завдяки цьому вони отримують перевагу перед своїми побратимами, які не можуть їсти отруйних жуків. Тому останнім доводиться шукати інших шляхів захисту від хижаків.