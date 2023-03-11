2023-03-11
Олені повільно з'їдають найбільший організм на Землі – вчені
Його вік оцінюється приблизно 14 тисяч років.
Олені повільно з'їдають Пандо© Friends of Pando
Вчені заявили про те, що олені повільно з'їдають найбільший організм на Землі – «Пандо», гігантську осику, яка росте у штаті Юта у США. Як повідомляє
На перший погляд може здатися, що це окремі дерева, вкриті білою корою і дрібним листям, яке тремтить від найменшого подиху вітру. Але насправді Пандо складається з 47 тисяч генетично ідентичних стволів, що виникають зі взаємозалежної кореневої системи.
Фаїна Вауліна, ZN.ua