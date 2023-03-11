Олені повільно з'їдають найбільший організм на Землі – вчені

Вчені заявили про те, що олені повільно з'їдають найбільший організм на Землі – «Пандо», гігантську осику, яка росте у штаті Юта у США . Як повідомляє Science Alert, раніше зростання популяції оленів стримували вовки та пуми, але зараз кількість цих хижаків значно знизилася.

На перший погляд може здатися, що це окремі дерева, вкриті білою корою і дрібним листям, яке тремтить від найменшого подиху вітру. Але насправді Пандо складається з 47 тисяч генетично ідентичних стволів, що виникають зі взаємозалежної кореневої системи.