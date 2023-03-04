Індіана Джонс міг би позаздрити: під пірамідою Хеопса знайшли таємну кімнату

Вченим вдалося підтвердити наявність таємної кімнати під найбільшою з-поміж єгипетських пірамід, Хеопса. Вона розташована під її північною стороною, інформує Апостроф .

Про це повідомляє видання Express.

Як зазначається, таємну кімнату виявили шляхом сканування мюонної радіографії космічними променями та використання ендоскопічної камери.

"Ця дивовижна знахідка ще раз підтверджує, що найбільша та найстаріша з усіх Пірамід Гізи все ще може розповісти свої таємниці", - зауважує видання.

За словами геофізика і професора з Технічного університету Мюнхена Крістіана Гроссе, виявлена кімната в піраміді - доволі великих розмірів, що робить її ще загадковішою.

Так, її ширина - близько 2,1 м, довжина - 9,1 м. Значення суттєво більші, ніж припускали раніше на основі сканування. Вчені вважають, що вона необхідна для зменшення тиску з розташованих нижче камер.

Подібні приміщення можна зустріти над похоронною кімнатою царя Хуфу, у піраміді в Мейдумі поблизу Каїра.

Враховуючи ймовірне призначення приміщення та відсутність будь-яких слідів чи ознак діяльності - у ній за 4,5 тисячі років не ступала жодна людська нога.

Про існування цієї кімнати дослідники підозрювали ще з 1962 року. Над входом до піраміди викладено камені у вигляді шестикутника для міцності структури та стійкості у приміщеннях, де є стелі. Цей факт і натякав на існування ще однієї прихованої кімнати.

Археологи розмістили ендоскопічну камеру між камінням ззовні. Коли потрапила всередину піраміди, вона опинилася в порожній прихованій кімнаті.

Вчені ще мають точно визначити призначення знайденого приміщення.