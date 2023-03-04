Індіана Джонс міг би позаздрити: під пірамідою Хеопса знайшли таємну кімнату
Вченим вдалося підтвердити наявність таємної кімнати під найбільшою з-поміж єгипетських пірамід, Хеопса. Вона розташована під її північною стороною, інформує
Про це повідомляє видання Express.
Як зазначається, таємну кімнату виявили шляхом сканування мюонної радіографії космічними променями та використання ендоскопічної камери.
"Ця дивовижна знахідка ще раз підтверджує, що найбільша та найстаріша з усіх Пірамід Гізи все ще може розповісти свої таємниці", - зауважує видання.
За словами геофізика і професора з Технічного університету Мюнхена Крістіана Гроссе, виявлена кімната в піраміді - доволі великих розмірів, що робить її ще загадковішою.
Так, її ширина - близько 2,1 м, довжина - 9,1 м. Значення суттєво більші, ніж припускали раніше на основі сканування. Вчені вважають, що вона необхідна для зменшення тиску з розташованих нижче камер.
Подібні приміщення можна зустріти над похоронною кімнатою царя Хуфу, у піраміді в Мейдумі поблизу Каїра.
Враховуючи ймовірне призначення приміщення та відсутність будь-яких слідів чи ознак діяльності - у ній за 4,5 тисячі років не ступала жодна людська нога.
Про існування цієї кімнати дослідники підозрювали ще з 1962 року. Над входом до піраміди викладено камені у вигляді шестикутника для міцності структури та стійкості у приміщеннях, де є стелі. Цей факт і натякав на існування ще однієї прихованої кімнати.
Археологи розмістили ендоскопічну камеру між камінням ззовні. Коли потрапила всередину піраміди, вона опинилася в порожній прихованій кімнаті.
Вчені ще мають точно визначити призначення знайденого приміщення.