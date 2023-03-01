Астрономи виявили зірку, яка не повинна існувати

Вона дуже молода і знаходиться поряд з чорною дірою.

Астрономи виявили зірку, яка не повинна існувати
Вчені знайшли дуже молоду зірку біля чорної діри у центрі Чумацького Шляху
© NASA

Вчені з Інституту астрофізики Кельнського університету виявили зірку-«немовля», яке знаходиться дуже близько до Стрільця А* - надмасивної чорної діри в центрі Чумацького Шляху. Найцікавіше в ній те, що, згідно з теоретичними моделями, вона не повинна існувати так близько до чорної діри, повідомляє Phys.org.

На думку астрономів, зірка X3a сформувалася з пилового диска, що обертається навколо чорної діри, а вже після цього мігрувала на своє місце. Вік світила складає всього кілька десятків тисяч років, тобто, вона молодша за людство.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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