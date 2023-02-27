2023-02-27
Під нічним клубом в Іспанії знайшли середньовічну синагогу
Вона була збудована ще до інквізиції.
Археологи знайшли руїни середньовічної синагоги в Іспанії© SimeonDonov / depositphotos
Археологи знайшли під нічним клубом в Іспанії залишки середньовічної синагоги, всього на території країни відомо лише про п'ять таких знахідок. Як повідомляє
Вперше археологи дослідили цей район у 2021 році після того, як виявили опис, залишений священиком та істориком XVII століття на ім'я Родріго Каро. У 1604 Каро описав Утреру, муніципалітет на південному заході Іспанії недалеко від Севільї, як місце, де до цього часу «були тільки іноземці та євреї, з цієї причини вони назвали його Валь-де-Худіос [Долина євреїв], у яких була синагога там, де зараз госпіталь де ла Мізерикордія».
Фаїна Вауліна, ZN.ua