Під нічним клубом в Іспанії знайшли середньовічну синагогу

Археологи знайшли під нічним клубом в Іспанії залишки середньовічної синагоги, всього на території країни відомо лише про п'ять таких знахідок. Як повідомляє Live Science , це унікальне свідчення єврейського релігійного життя в середньовічній Іспанії.

Вперше археологи дослідили цей район у 2021 році після того, як виявили опис, залишений священиком та істориком XVII століття на ім'я Родріго Каро. У 1604 Каро описав Утреру, муніципалітет на південному заході Іспанії недалеко від Севільї, як місце, де до цього часу «були тільки іноземці та євреї, з цієї причини вони назвали його Валь-де-Худіос [Долина євреїв], у яких була синагога там, де зараз госпіталь де ла Мізерикордія».