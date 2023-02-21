У зовнішньому ядрі Землі може йти «снігопад» з кремнію

Вчені заявили про те, що в зовнішньому ядрі Землі може йти багатий на кремній «сніг». Такі «сніжинки», які йдуть знизу нагору, можуть пояснити аномалії, що зустрічаються під час спостережень за сейсмічними хвилями, повідомляє Science Alert.

Уявлення про внутрішню будову Землі вчені отримують, спостерігаючи за «луною» землетрусів. Сейсмічні хвилі мають невідповідності, які дослідники не завжди можуть пояснити.