Вчені відтворили зовнішність «самотнього хлопчика», який жив 8000 років тому

Вченим вдалося відтворити зовнішність хлопчика-підлітка, який мешкав на території сучасної Норвегії 8300 років тому. Тепер постать хлопчика з'явилася в експозиції музею міста Нербе, повідомляє Live Science .

Хлопчик відрізнявся деформованим черепом та невисоким зростом. Ймовірно, він рибалив на берегах Норвегії.

Зазначається, що реконструкція зовнішності хлопчика зайняла кілька місяців. Його останки знайшли ще в 1907 році в печері на західному узбережжі Норвегії.