2023-02-17
Вчені відтворили зовнішність «самотнього хлопчика», який жив 8000 років тому
Підліток з деформованим черепом помер один у печері.
Хлопчик жив у Норвегії 8300 років тому© Oscar Nilsson
Вченим вдалося відтворити зовнішність хлопчика-підлітка, який мешкав на території сучасної Норвегії 8300 років тому. Тепер постать хлопчика з'явилася в експозиції музею міста Нербе, повідомляє
Хлопчик відрізнявся деформованим черепом та невисоким зростом. Ймовірно, він рибалив на берегах Норвегії.
Зазначається, що реконструкція зовнішності хлопчика зайняла кілька місяців. Його останки знайшли ще в 1907 році в печері на західному узбережжі Норвегії.
Фаїна Вауліна, ZN.ua