Вчені відтворили зовнішність «самотнього хлопчика», який жив 8000 років тому

Підліток з деформованим черепом помер один у печері.

Вчені відтворили зовнішність «самотнього хлопчика», який жив 8000 років тому
Хлопчик жив у Норвегії 8300 років тому
© Oscar Nilsson

Вченим вдалося відтворити зовнішність хлопчика-підлітка, який мешкав на території сучасної Норвегії 8300 років тому. Тепер постать хлопчика з'явилася в експозиції музею міста Нербе, повідомляє Live Science.

Хлопчик відрізнявся деформованим черепом та невисоким зростом. Ймовірно, він рибалив на берегах Норвегії.

Зазначається, що реконструкція зовнішності хлопчика зайняла кілька місяців. Його останки знайшли ще в 1907 році в печері на західному узбережжі Норвегії.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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