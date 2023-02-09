Вчені розшифрували листи, написані Марією Стюарт у в'язниці

Група вчених змогла розшифрувати листи, написані королевою Шотландії Марією Стюарт після ув'язнення. Усього дослідники вивчили 57 листів, написаних між 1578 і 1584 роками, тобто незадовго до страти Марії 1587 року, повідомляє Gizmodo.

Марію було засуджено за підтримку змови з метою вбивства королеви Єлизавети І, її двоюрідної сестри. Листи, написані Стюарт, містили 50 тисяч слів і 50 раніше невідомих шрифтів.