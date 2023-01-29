Використовувався для магічних ритуалів: у Бельгії знайшли загадковий давньоримський об'єкт

Археолог-аматор Патрік Шуерманс за допомогою металошукача виявив у Бельгії фрагмент римського додекаедра, вік якого оцінюється у 1600 років. Як повідомляє Live Science , за останні 200 років у Європі було знайдено близько 100 загадкових предметів - порожніх 12-гранних геометричних оболонок з литого металу розміром з бейсбольний м'яч, з великими отворами на кожній грані та шипами по кутах. Але ніхто не знає, як вони використовувалися.

Як розповів куратор Галло-римського музею в Тонгерені Гвідо Кріммерс, існувало кілька гіпотез про призначення об'єктів: календар, інструмент для вимірювання землі або скіпетр, але жодна з них не була цілком задовільною. Вчені думають, що найімовірніше загадкові об'єкти використовувалися для чаклунства та ворожіння.