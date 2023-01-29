Використовувався для магічних ритуалів: у Бельгії знайшли загадковий давньоримський об'єкт
Дослідники знайшли фрагмент римського додекаедра.
Археолог-аматор Патрік Шуерманс за допомогою металошукача виявив у Бельгії фрагмент римського додекаедра, вік якого оцінюється у 1600 років. Як повідомляє
Як розповів куратор Галло-римського музею в Тонгерені Гвідо Кріммерс, існувало кілька гіпотез про призначення об'єктів: календар, інструмент для вимірювання землі або скіпетр, але жодна з них не була цілком задовільною. Вчені думають, що найімовірніше загадкові об'єкти використовувалися для чаклунства та ворожіння.