Зелена комета на шаленій швидкості летить до Землі

До нашої Землі з глибин космосу на шаленій швидкості летить незвична комета. Вона має зелене забарвлення, яке дають небесному тілу хімічні елементи, що входять до його складу. Востаннє вона наближалася до Землі 50 тисяч років тому. Поява на небі зеленої комети дивним чином було передбачена ще в 1951 році англійським письменником-фантастом Джоном Уїндемом. У його романі "День триффідів" поява зеленої комети стала початком апокаліпсису.

Про наближення комети із незвичайним зеленим забарвленням повідомили в NASA, пише ВВС.

Вперше астрофізики помітили цю комету у березні 2022 року. Тоді вона була на орбіті Юпітера. Розрахувавши траєкторію її руху, вчені дійшли висновку, що період обертання цієї комети навколо Сонця становить близько 50 тисяч років. Тобто, востаннє вона могла бути помітна на земному небосхилі ще за часів неандертальців.

Згідно з астрономічними розрахунками, комета C/2022 E3 (ZTF) (таку вона здобула класифікацію) була на мінімальній відстані від Сонця 12 січня цього року. А 2 лютого вона має підійти на мінімальну відстань до нашої Землі. Варто зауважити, що "мінімальна відстань до Землі" становитиме 42 мільйони кілометрів. Тобто, за розрахунками астрономів, ця комета аж ніяк не загрожує нашій планеті.

При цьому вона не буде такою видовищною, як, наприклад, комета Хейла-Боппа, яку жителям нашої планети пощастило спостерігати 1997 року, проте і її можна буде побачити на небосхилі без спеціальної техніки.

"Комети, як відомо, непередбачувані, але якщо ця збереже поточну тенденцію яскравості, її легко буде помітити. Цілком можливо, що в темному небі її можна буде побачити неозброєним оком", - запевнили в блозі NASA.

До кінця січня її зможуть спостерігати жителі Північної півкулі. А в лютому вона буде помітною у небі Південної півкулі.

Для спостерігачів у Північній півкулі без телескопа комета виглядатиме як "невелика зелена пляма в небі", тоді як ті, в кого є телескоп, зможуть побачити вражаючий видимий хвіст, повідомляє Planetary Society.

Роздивитись небесну гостю можна буде і у звичайний бінокль, кажуть фахівці.

Кометі потрібно близько 50 000 років, щоб обернутися навколо Сонця, тому "можливість побачити її буде лише раз у житті", попередили в Planetary Society.

Поява незвичайна зеленої комети була передбачена ще в 1951 році

Тоді побачив світ науково-фантастичний роман англійського письменника Джона Уїндема "День триффідів".

У романі йдеться про незвичайну зелену комету, яка при наближенні до Сонця почала розпадатися на уламки, утворивши "зелений зорепад" фантастичної краси. Жителі нашої планети могли милуватися цим видовищем кілька ночей поспіль. А після закінчення зорепада з'ясувалося, що всі, хто його спостерігав, осліпли.

Після цього владу на Землі почали захоплювати м'ясоїдні рослини, що набули здатності рухатися. А незрячі люди стали для них легкою здобиччю. І лише невеликі жменьки людей, яким "не пощастило" побачити зелений зорепад, змогли зберегти зір і спробували дати бій хижим триффідам.

Втім, не варто зациклюватися на фантастиці. Проте, аналогія з романом Уїндема, очевидно, деяким людям відіб'є бажання шукати з біноклем на небосхилі зелену гостю, що прилетіла з невідомих глибин космосу... І хто знає, від чого вимерли неандертальці.

Нагадаємо, у нашому напрямку також мчить астероїд Апофіс, названий на честь давньоєгипетського бога руйнування та хаосу. Він максимально наблизиться до Землі у 2029 році.