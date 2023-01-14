Вчені знайшли недалеко від Землі потенційно населену планету

Вона обертається довкола зірки на відстані 100 світлових років від нашої системи, інформує ZN.ua.

Вчені знайшли недалеко від Землі потенційно населену планету
Вчені знайшли землеподібну планету в зоні населеності зірки
© Европейская Южная Обсерватория

Вчені NASA виявили ще одну потенційно населену землеподібну планету, яка обертається навколо зірки, розташованої за 100 світлових років від Сонця. Планета одержала позначення TOI 700 e. На думку вчених, це кам'янисте небесне тіло, що на 5% менше, ніж Земля, повідомляє CNN.

Це четверта екзопланета, яка обертається навколо холодного червоного карлика TOI 700. Усі планети знайшли за допомогою телескопа TESS.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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