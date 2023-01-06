Астероїд, з яким зіткнувся DART, трохи нагадує цукерку – вчені

Дослідники підтверджують, що зіткнення із апаратом змінило орбіту небесного тіла, інформує ZN.ua.

Астероїд, з яким зіткнувся DART, трохи нагадує цукерку – вчені
Діморф схожий на "космічну цукерку"
© NASA

Вчені провели першу конференцію, де обговорили зіткнення апарату Double Asteroid Redirection Test (DART) з Діморфом – супутником астероїда Дідім. Але на ній обговорювалися не лише наслідки зіткнення, а й інші аспекти, що стали відомі після нього. Наприклад, форму Дідіма, повідомляє Space.com.

Зображення, отримані DART, показують не тільки ту сторону, в яку врізався апарат, а й зворотний. Це відбувається через те, що більший Дідім відбиває світло сонця, яке падає на нього. Ці зображення показали, що уявлення про форму Діморфа до зіткнення було не зовсім вірним.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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