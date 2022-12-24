Марсохід NASA InSight замовк після 4 років роботи

Марсохід NASA InSigh замовк після чотирьох років перебування на Марсі. Вже кілька місяців рівень енергії на апараті знижується через пил, що покриває сонячні батареї. Наземні диспетчери у Каліфорнійській лабораторії реактивного руху знали, що кінець близький. І ось минулої неділі NASA повідомило, що InSight не відповідає на повідомлення із Землі.

"Йдеться, що InSight досяг кінця межі свого ресурсу", — заявили в NASA у понеділок, додавши, що останній раз він виходив на зв'язок у четвер. "Невідомо, що спричинило його відключення.

Команда продовжуватиме спроби зв'язатися з InSight про всяк випадок.

InSight здійснив посадку на Марс у 2018 році і став першим космічним апаратом, який задокументував маротрус. Він зафіксував понад 1300 маротрусів за допомогою свого сейсмометра французької збірки, у тому числі кілька, викликаних ударами метеоритів.

За даними NASA, останній марсотрус, зафіксований InSight на початку цього року, тривав як мінімум шість годин.

Минулого тижня вчені повідомили, що InSight зробив ще одне відкриття — сфотографував марсіанського пилового диявола не лише на знімках, а на відео, та ще й зі звуковим супроводом.

Завдяки щасливому випадку, вихровий стовп пилу пронісся прямо над зондом у 2021 році, коли його мікрофон був включений.

Однак інший основний інструмент марсохода зіткнувся з одними лише проблемами. Німецький прилад, призначений для вимірювання температури внутрішньої поверхні Марса, так і не зміг проникнути глибше ніж на півметра, що набагато менше запланованих 5 метрів. NASA оголосило прилад мертвим майже два роки тому.

Нещодавно InSight надіслав останнє Селфі, яким NASA поділилося в понеділок через Твіттер.

"У мене дуже мало енергії, тому це може бути останнє зображення, яке я можу надіслати", - написала команда від імені InSight. — Не хвилюйтеся за мене: моє перебування тут було продуктивним та спокійним. Якщо я зможу продовжити спілкування з командою місії, я це зроблю, але скоро я тут відпишуся. Дякую, що залишалися зі мною".

NASA все ще має два діючих ровери на Марсі: Curiosity, який переміщається по поверхні з 2012 року, і Perseverance, який прибув на початку минулого року.

Perseverance знаходиться в процесі створення сховища зразків ; план полягає в тому, щоб залишити на марсіанській поверхні 10 трубок з кернами гірських порід як резервну копію зразків на самому марсоході. NASA планує повернути деякі з цих зразків на Землю за десять років.