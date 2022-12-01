Вчені відтворили зовнішність стародавньої жінки зі смертельним захворюванням

Жінка страждала від сифілісу, що залишив сліди на її кістках, інформує ZN.ua.

Вчені відтворили зовнішність стародавньої жінки зі смертельним захворюванням
Жінка жила в Ісландії 500 років тому
© C?cero Moraes

Вченим удалося відтворити зовнішність жінки, яка жила в Ісландії близько 500 років тому. Її обличчя покривали виразки, які вказували на те, що вона хворіла на третинний сифіліс – інфекцію на пізній стадії, яка часто призводить до смерті, повідомляє Live Science.

Зазначається, що захворювання було настільки серйозним, що навіть через 500 років після смерті на черепі залишилися пошкодження кістки.

Про особу жінки відомо мало. Вчені з'ясували, що на момент смерті їй було 25-30 років. Тіло жінки було знайдено на цвинтарі в монастирі Скрідуклаустур в Ісландії близько 10 років тому. Вона хворіла не лише на сифіліс. Дослідники виявили також сліди остеоартриту та гіпоплазію зубної емалі, а також дефект зубів, викликаний недоїданням у дитинстві.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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