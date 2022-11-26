Вчені знайшли сліди органічних сполук у кратері на Марсі

Вчені вивчили породи, знайдені в марсіанському кратері Єзеро, в якому 2020 року здійснив посадку марсохід Perseverance. Ці камені несуть у собі сліди контакту з рідкою водою. Крім того, в них є органічні компоненти, повідомляє Phys.org .

Варто зазначити, що сама по собі ця обставина не є однозначним доказом життя на Марсі. Органіка могла виникнути внаслідок небіологічних процесів. Визначити, який процес є основою її появи, допоможе вивчення зразків на Землі.