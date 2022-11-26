Вчені знайшли сліди органічних сполук у кратері на Марсі

Це ще не прямий доказ існування життя на Червоній планеті, інформує ZN.ua.

Вчені знайшли сліди органічних сполук у кратері на Марсі
Perseverance знайшов сліди органіки на Марсі
© NASA

Вчені вивчили породи, знайдені в марсіанському кратері Єзеро, в якому 2020 року здійснив посадку марсохід Perseverance. Ці камені несуть у собі сліди контакту з рідкою водою. Крім того, в них є органічні компоненти, повідомляє Phys.org.

Варто зазначити, що сама по собі ця обставина не є однозначним доказом життя на Марсі. Органіка могла виникнути внаслідок небіологічних процесів. Визначити, який процес є основою її появи, допоможе вивчення зразків на Землі.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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