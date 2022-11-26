Земля могла з'явитися раніше, ніж вважалося – вчені

Дослідники вважають, що планети та зірки народжуються і ростуть паралельно, інформує ZN.ua.

Земля могла з'явитися раніше, ніж вважалося – вчені
Планети Сонячної системи могли з'явитися одночасно з Сонцем
© NASA

Вчені з Інституту астрофізики Кебриджського університету заявили, що Земля та інші планети нашої системи могли з'явитися набагато раніше, ніж вважалося до цього. На думку дослідників, планети та зірки з'являються одночасно і ростуть паралельно, повідомляє Forbes.

Існуючі теорії формування планет припускають, що вони з'являються тільки тоді, коли світила досягають повного розміру. Сонце з'явилося приблизно 4,6 мільярда років тому з хмари пилу та газу, з якої пізніше сформувалися й планети.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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