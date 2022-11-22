Вчені розповіли, навіщо насправді єгиптяни муміфікували своїх покійних

Робили вони це не для того, щоби зберегти тіла.

Вчені розповіли, навіщо насправді єгиптяни муміфікували своїх покійних
Єгиптяни муміфікували покійних не для того, щоб зберегти їхні тіла
© Naked Science

Довгий час вважалося, що стародавні єгиптяни муміфікували померлих, щоб зберегти їхні тіла. Але тепер вчені з Манчестерського університету заявили, що справа не в цьому. Складну техніку застосовували для того, щоб покійний пройшов процес наближення до божественного, повідомляє Live Science.

Свою заяву дослідники зробили у рамках підготовки до виставки «Золоті мумії Єгипту», яка має відкритися наступного року. Нове розуміння призначення муміфікації суперечить існуючим уявленням про цей процес.

За словами вчених, неправильне розуміння муміфікації з'явилося у вікторіанські часи, коли дослідники припустили, що єгиптяни зберігали останки своїх покійних за аналогією до того, як вони зберігали рибу. Такого висновку вони дійшли через те, що обидва в обох процесах використовується сіль.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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