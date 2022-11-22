Вчені розповіли, навіщо насправді єгиптяни муміфікували своїх покійних

Довгий час вважалося, що стародавні єгиптяни муміфікували померлих, щоб зберегти їхні тіла. Але тепер вчені з Манчестерського університету заявили, що справа не в цьому. Складну техніку застосовували для того, щоб покійний пройшов процес наближення до божественного, повідомляє Live Science.

Свою заяву дослідники зробили у рамках підготовки до виставки «Золоті мумії Єгипту», яка має відкритися наступного року. Нове розуміння призначення муміфікації суперечить існуючим уявленням про цей процес.

За словами вчених, неправильне розуміння муміфікації з'явилося у вікторіанські часи, коли дослідники припустили, що єгиптяни зберігали останки своїх покійних за аналогією до того, як вони зберігали рибу. Такого висновку вони дійшли через те, що обидва в обох процесах використовується сіль.