Вчені відтворили зовнішність жінки, яка жила в Норвегії в Середньовіччі

Вчені з Музею природної історії та археології при Норвезькому університеті з природничих та технічних наук змогли відтворити зовнішність жінки, яка жила в Норвегії в 1200-х роках. Ім'я жінки, Тора, визначили шляхом голосування, яке проходило на сайті норвезького мовника NRK, повідомляє Science Norway.

Тора народилася наприкінці 1200-х років у місті Тронхейм, яке у цей час перебувало у розквіті. У ньому будувався Нідароський собор, тут жило багато торговців та ремісників. Чисельність населення сягала приблизно 4000 осіб, що багато для середньовічного міста.

Останки Тори поховали на цвинтарі, що розташовувався на головній вулиці Каупманнастрет, їх виявили у 1970-х роках. На цій вулиці проживали переважно ремісники, які продавали свої товари на прилавках, виставлених на ній.