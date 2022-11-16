Людство поступово втрачає здатність до розмноження – вчені

Міжнародна група вчених заявила про те, що незабаром людство може зіштовхнутися з репродуктивною кризою. Дослідники помітили зниження концентрації сперматозоїдів у чоловіків, яке поступово прискорюється. Якщо нічого не зробити, людство може втратити здатність до розмноження, повідомляє The Guardian.

У дослідженні брали участь вчені з Університету Копенгагена, Університету Бен-Гуріона, Школи медицини Ікана Медичного центру Маунт-Сінай та інших установ. Вони вивчили зразки 153 чоловіків, які не знали про свою фертильність. Аналіз показав, що середня концентрація сперматозоїдів впала зі 101,2 мільйона на мілілітр до 49,0 мільйонів на мілілітр у період з 1973 по 2018 рік, тобто впала на 51,6%. Загальна кількість сперматозоїдів за цей же період знизилася на 62,3%.