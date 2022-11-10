Найбільший айсберг у світі покинув Антарктиду і рухається до своєї "загибелі"

Айсберг увійшов у протоку Дрейка.

Найбільший айсберг у світі покинув Антарктиду і рухається до своєї
Айсберг увійшов у протоку Дрейка
© Earth observatory

Супутникові знімки показують, що найбільший айсберг у світі, що відколовся від Антарктиди минулого року, почав рухатися до своєї невблаганної загибелі. Весь цей час він дрейфував навколо Антарктиди та повільно танув, повідомляє Live Science.

Гігантська брила льоду відома як А-76А, довжиною близько 135 кілометрів і шириною 26. Це частина більшого айсберга, А-76, який відколовся від антарктичного шельфового льодовика Ронне в травні 2021 року. Пізніше він розколовся на три частини: А-76А, А-76В та А-76С.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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