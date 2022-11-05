У Канаді знайшли камери, залишені на льодовику 1937 року

Дослідник Гріфін Пост, який керував експедицією Teton Gravity Research, знайшов на льодовику Волша в Канаді камери, залишені дослідником Бредфордом Уошберном 85 років тому, повідомляє CNN. Усього було знайдено три камери, у двох з них збереглася плівка, яку віддали на експертизу.

У червні 1937 року Уошберн та його напарник Роберт Бейтс вирушили на сходження на гору Лукейнія - третю за висотою гору Канади заввишки 5240 метрів і на той час останню непокірну вершину в Північній Америці. Вона є частиною національного парку та заповідника Клуан на традиційній території корінних народів Клуані.