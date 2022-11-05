2022-11-05
У Канаді знайшли камери, залишені на льодовику 1937 року
Плівки з них уже передали на експертизу.
Дослідники знайшли схованку, залишену в 1937 році© Teton Gravity Research
Дослідник Гріфін Пост, який керував експедицією Teton Gravity Research, знайшов на льодовику Волша в Канаді камери, залишені дослідником Бредфордом Уошберном 85 років тому,
У червні 1937 року Уошберн та його напарник Роберт Бейтс вирушили на сходження на гору Лукейнія - третю за висотою гору Канади заввишки 5240 метрів і на той час останню непокірну вершину в Північній Америці. Вона є частиною національного парку та заповідника Клуан на традиційній території корінних народів Клуані.
Фаїна Вауліна, ZN.ua