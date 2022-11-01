2022-11-01
Вчені відтворили зовнішність «вампіра», який жив у XVIII столітті
Аналіз ДНК показав, що чоловік таки був людиною.
Сучасники вважали чоловіка вампіром© Virginia Commonwealth University
Вчені відтворили зовнішній вигляд чоловіка, який жив у XVIII столітті у Грізуолді, штат Коннектикут (США). Стегнові кістки чоловіка були виявлені, покладеними навхрест, це вказує на те, що місцеві жителі вважали його вампіром. Аналіз ДНК, який провели дослідники, допоміг відновити його зовнішність і підтвердити, що він таки був людиною, повідомляє
Аналіз вчених показав, що на момент смерті чоловікові було близько 55 років, він хворів на туберкульоз. Вчені також з'ясували, що він мав світлу шкіру, карі або світло-коричневі очі, він був брюнетом або шатеном з кількома ластовинням на обличчі.
Фаїна Вауліна, ZN.ua