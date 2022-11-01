Вчені відтворили зовнішність «вампіра», який жив у XVIII столітті

Вчені відтворили зовнішній вигляд чоловіка, який жив у XVIII столітті у Грізуолді, штат Коннектикут (США). Стегнові кістки чоловіка були виявлені, покладеними навхрест, це вказує на те, що місцеві жителі вважали його вампіром. Аналіз ДНК, який провели дослідники, допоміг відновити його зовнішність і підтвердити, що він таки був людиною, повідомляє Live Science .

Аналіз вчених показав, що на момент смерті чоловікові було близько 55 років, він хворів на туберкульоз. Вчені також з'ясували, що він мав світлу шкіру, карі або світло-коричневі очі, він був брюнетом або шатеном з кількома ластовинням на обличчі.