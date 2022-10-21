2022-10-21
Наслідки зіткнення з DART: вчені помітили щось незвичайне
У астероїда Діморф з'явилося два хвости.
Після зіткнення з DART у Діморфа утворилося два хвости© European Space Agency
Вчені вивчили знімки системи Дідім-Діморф, зроблені телескопом «Хаббл», і помітили на них щось незвичайне. Після зіткнення з апаратом DART, який врізався в Діморф, у нього з'явилися два хвости уламків,
Наявні дані свідчать, що місія виявилася успішною. В результаті зіткнення орбіта Діморфа, який здійснює оберт навколо Дідіма за 11 годин та 55 хвилин, скоротилася на 32 хвилини.
Спостереження за системою які в найближчі кілька тижнів проведе телескоп «Хаббл», дозволять вченим краще зрозуміти, на що перетворилася хмара уламків, що утворилася в результаті зіткнення.
Фаїна Вауліна, ZN.ua