Наслідки зіткнення з DART: вчені помітили щось незвичайне

Вчені вивчили знімки системи Дідім-Діморф, зроблені телескопом «Хаббл», і помітили на них щось незвичайне. Після зіткнення з апаратом DART, який врізався в Діморф, у нього з'явилися два хвости уламків, повідомляє Європейське космічне агентство.

Наявні дані свідчать, що місія виявилася успішною. В результаті зіткнення орбіта Діморфа, який здійснює оберт навколо Дідіма за 11 годин та 55 хвилин, скоротилася на 32 хвилини.

Спостереження за системою які в найближчі кілька тижнів проведе телескоп «Хаббл», дозволять вченим краще зрозуміти, на що перетворилася хмара уламків, що утворилася в результаті зіткнення.