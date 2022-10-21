Наслідки зіткнення з DART: вчені помітили щось незвичайне

У астероїда Діморф з'явилося два хвости.

Наслідки зіткнення з DART: вчені помітили щось незвичайне
Після зіткнення з DART у Діморфа утворилося два хвости
© European Space Agency

Вчені вивчили знімки системи Дідім-Діморф, зроблені телескопом «Хаббл», і помітили на них щось незвичайне. Після зіткнення з апаратом DART, який врізався в Діморф, у нього з'явилися два хвости уламків, повідомляє Європейське космічне агентство.

Наявні дані свідчать, що місія виявилася успішною. В результаті зіткнення орбіта Діморфа, який здійснює оберт навколо Дідіма за 11 годин та 55 хвилин, скоротилася на 32 хвилини.

Спостереження за системою які в найближчі кілька тижнів проведе телескоп «Хаббл», дозволять вченим краще зрозуміти, на що перетворилася хмара уламків, що утворилася в результаті зіткнення.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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