Альпійські льодовики тануть швидше, ніж будь-коли – вчені

Зміни клімату Землі призводять до того, що літо стає дедалі спекотнішим, що призводить до досить неприємних наслідків. Так, льодовики Альп цього літа танули зі швидкістю, яка перевершує всі значення, фіксовані до цього, пише в статті для The Conversation Ніл Ентвістл з Університету Салфорда.

За його словами, літо 2022 року стало найгіршим для європейських Альп. Воно завершилося і, на щастя, у горах почав випадати сніг. Вчений зізнається, що за 19 років, які він займається вивченням швейцарських Альп, він не бачив літа гірше. І «масштаби змін приголомшують».