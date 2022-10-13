Вчені навчили вирощений у лабораторії «мінімозок» грати у відеогру

За словами дослідників, «мозок» відчуває навколишнє середовище та реагує на нього, інформує ZN.ua.

Вчені навчили вирощений у лабораторії «мінімозок» грати у відеогру
"Мінімозок" навився грати в гру 1970-х років
© Cortical Labs

Доктор Бретт Каган з компанії Cortical Labs заявив про те, що йому вдалося створити перший «розумний мозок», вирощений у лабораторії. Він стверджує, що створений «мінімозок» може відчувати довкілля та реагувати на нього, повідомляє ВВС.

Інші експерти називають роботу захоплюючою, але кажуть, що називати клітини мозку розумними зарано.

«Ми не знайшли найкращого терміну для опису пристрою. Він здатен отримувати інформацію із зовнішнього джерела, обробляти її та реагувати на неї в режимі реального часу», - заявив Каган.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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