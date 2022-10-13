Вчені навчили вирощений у лабораторії «мінімозок» грати у відеогру

Доктор Бретт Каган з компанії Cortical Labs заявив про те, що йому вдалося створити перший «розумний мозок», вирощений у лабораторії. Він стверджує, що створений «мінімозок» може відчувати довкілля та реагувати на нього, повідомляє ВВС .

Інші експерти називають роботу захоплюючою, але кажуть, що називати клітини мозку розумними зарано.

«Ми не знайшли найкращого терміну для опису пристрою. Він здатен отримувати інформацію із зовнішнього джерела, обробляти її та реагувати на неї в режимі реального часу», - заявив Каган.