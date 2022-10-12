2022-10-12
Вчені змогли повернути зір сліпим від народження мишам
Дослідники змогли вилікувати спадкове захворювання.
Вчені змогли повернути зір сліпим мишам© Naked Science
Вчені з Університету Каліфорнії в Ірвіні змогли повернути зір дорослим мишам, сліпим від народження. Як повідомляє
Спадкове захворювання викликається мутацією в одному з генів, пов'язаних із сітківкою та її світлочутливими особливостями. Вчені вже протягом десятиліть намагаються знайти методи, які б допомогти справитися з цією хворобою.
Фаїна Вауліна, ZN.ua