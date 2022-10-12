Вчені змогли повернути зір сліпим від народження мишам

Дослідники змогли вилікувати спадкове захворювання.

Вчені змогли повернути зір сліпим від народження мишам
Вчені змогли повернути зір сліпим мишам
© Naked Science

Вчені з Університету Каліфорнії в Ірвіні змогли повернути зір дорослим мишам, сліпим від народження. Як повідомляє Science alert, дослідникам вдалося вилікувати гризунів від аналога рідкісного людського захворювання сітківки ока, зване вродженим амаврозом Лебера (LCA), яке часто спричиняє сліпоту або серйозні порушення зору при народженні.

Спадкове захворювання викликається мутацією в одному з генів, пов'язаних із сітківкою та її світлочутливими особливостями. Вчені вже протягом десятиліть намагаються знайти методи, які б допомогти справитися з цією хворобою.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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