Вчені змогли повернути зір сліпим від народження мишам

Вчені з Університету Каліфорнії в Ірвіні змогли повернути зір дорослим мишам, сліпим від народження. Як повідомляє Science alert , дослідникам вдалося вилікувати гризунів від аналога рідкісного людського захворювання сітківки ока, зване вродженим амаврозом Лебера (LCA), яке часто спричиняє сліпоту або серйозні порушення зору при народженні.

Спадкове захворювання викликається мутацією в одному з генів, пов'язаних із сітківкою та її світлочутливими особливостями. Вчені вже протягом десятиліть намагаються знайти методи, які б допомогти справитися з цією хворобою.