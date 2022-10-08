У Британії виявили унікальну залу, якій близько 1400 років: фото

Археологи знайшли свідчення існування 1400-річної королівської зали перших королів Східної Англії в Рендлшемі, Саффолку, Великобританії. Це найширше і матеріально багате поселення на той час, відоме в Англії.

Про це повідомляє arkeonews.

Зал виявили під час громадських розкопок у рамках проекту Rendlesham Revealed Ради графства Саффолк. У 2015 році його зуміли знайти за допомогою аерофотозйомки. Дослідження археології долини Дебен, що триває, проводиться в результаті пілотного проекту, який проводився в Рендлшемі в період з 2008 по 2017 рік і виявив сліди англо-саксонської королівської родини, інформує Апостроф .

Зал завдовжки 23 м та шириною 10 м є частиною королівського комплексу площею шість гектарів і розташований на території більшого поселення площею понад п'ятдесят гектарів. Між 570 і 720 роками нашої ери він був адміністративним центром значного регіону Східно-англійського королівства, центром якого була долина річки Дебен.

Професор Крістофер Скалл, головний науковий консультант проекту сказав, що це "найширше і матеріально багате поселення того часу, відоме в Англії". Він наголошує, що результати розкопок цього сезону мають міжнародне значення.

У ході розкопок також було виявлено рів по периметру, що оточував королівський комплекс, залишки приготування їжі та бенкету, які свідчили про споживання величезної кількості м'яса, в основному яловичини та свинини, а також прикраси для одягу, особисті речі, фрагменти скляних посудин для пиття та глиняний посуд.

Також були виявлені сліди більш ранніх поселень римського періоду (1 століття н.е.) і періоду раннього неоліту (4 тисячоліття до н.е.).