2022-10-07
Вчені розповіли про несподівану активність «мертвих» бактерій
Організми усвідомлюють довкілля, навіть коли фізично «мертві», інформує
Спори бактерій вловлюють зміни довкілля© New Scientist
Вчені з Університету Каліфорнії в Сан-Дієго виявили несподівану активність спор бактерій. За словами дослідників, вони "стежать" за довкіллям навіть коли є «фізично мертвими», повідомляє
Бактерії використовують накопичений запас заряджених частинок, а не своє звичайне "паливо". Завдяки цьому вони можуть реагувати на найменші зміни на рівні поживних речовин, щоб визначити найкращий час для пробудження. Це відкриття кидає виклик існуючим уявленням як про те, як поширюються хвороби, а й тому, як життя може продовжувати існування у екстремальних умовах Землі та її межами.
Фаїна Вауліна, ZN.ua