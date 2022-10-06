Вченим вдалося реконструювати геном першого ссавця

Міжнародна група вчених змогла реконструювати геном першого ссавця, який жив на Землі. Для цього вони використовували геноми 32 видів тварин, які зараз живуть, і рухалися у зворотному напрямку, повідомляє Science alert.

Вчені не знають точно, як виглядало перше ссавець. Відомо, що воно мешкало на Землі 180-200 мільйонів років тому і було предком всіх відомих на даний момент ссавців: від синіх китів до качконосів.