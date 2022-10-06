Вченим вдалося з'ясувати, як рухаються бактерії

Джгутики бактерій обертаються подібно до пропелера.

Вченим вдалося з'ясувати, як рухаються бактерії
Вчені розповіли, як рухаються бактерії
© Science Alert

Вчені використали високотехнологічний мікроскоп для спостережень за швидкорозмороженими білками та змогли з'ясувати, як рухаються бактерії та археї. Як повідомляє Science alert, це залишалося загадкою для дослідників упродовж 50 років.

Ми давно знаємо, що бактерії використовують якусь подобу хвоста – джгутики. Але подробиці того, як цей придаток набуває своєї закрученої форми і штовхає бактерії вперед, залишалися загадкою для вчених.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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