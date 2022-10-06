2022-10-06
Вченим вдалося з'ясувати, як рухаються бактерії
Джгутики бактерій обертаються подібно до пропелера.
Вчені розповіли, як рухаються бактерії© Science Alert
Вчені використали високотехнологічний мікроскоп для спостережень за швидкорозмороженими білками та змогли з'ясувати, як рухаються бактерії та археї. Як повідомляє
Ми давно знаємо, що бактерії використовують якусь подобу хвоста – джгутики. Але подробиці того, як цей придаток набуває своєї закрученої форми і штовхає бактерії вперед, залишалися загадкою для вчених.
Фаїна Вауліна, ZN.ua