Вчені зафіксували на Сонці найсильніший за кілька місяців спалах

Землю накрила магнітна буря.

Вчені зафіксували на Сонці найсильніший за кілька місяців спалах
Сонце викинуло потужний спалах
© Solar Dynamics Observatory

Обсерваторія сонячної динаміки NASA та інші спостерігачі за Сонцем зафіксували спалах класу Х, який стався на нашій зірці в неділю. Він став найпотужнішою подібною подією, що сталася на Сонці з 10 травня, повідомляє Forbes.

Спалахи на нашій зірці поділяються на три категорії: С, М та Х, останні – найсильніші. Спалах, що трапився в неділю, був класифікований як клас Х1.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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