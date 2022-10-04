Вчені зафіксували на Сонці найсильніший за кілька місяців спалах

Обсерваторія сонячної динаміки NASA та інші спостерігачі за Сонцем зафіксували спалах класу Х, який стався на нашій зірці в неділю. Він став найпотужнішою подібною подією, що сталася на Сонці з 10 травня, повідомляє Forbes.

Спалахи на нашій зірці поділяються на три категорії: С, М та Х, останні – найсильніші. Спалах, що трапився в неділю, був класифікований як клас Х1.