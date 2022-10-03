Прорив у лікуванні раку: вчені зробили несподіване відкриття про метастази

Дослідники змогли знайти білок, який відіграє вирішальну роль у розвитку метастазів, інформує ZN.ua.

Прорив у лікуванні раку: вчені зробили несподіване відкриття про метастази
Вчені з'ясували, як утворюються метастази раку

Вчені з Кембриджського університету виявили білок, який відіграє вирішальну роль у розвитку метастазів раку. Як повідомляє New Atlas, відкриття не тільки дозволяє знайти нові методи лікування раку, а й показує, що процес, що лежить в утворенні метастазів, не є унікальним для цього захворювання.

Незалежно від того, де він виникає в тілі, рак здатний колонізувати інші органи або тканини за допомогою процесу, відомого як утворення метастазів, який значно ускладнює лікування.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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