2022-10-03
Прорив у лікуванні раку: вчені зробили несподіване відкриття про метастази
Дослідники змогли знайти білок, який відіграє вирішальну роль у розвитку метастазів, інформує
Вчені з'ясували, як утворюються метастази раку
Вчені з Кембриджського університету виявили білок, який відіграє вирішальну роль у розвитку метастазів раку. Як повідомляє
Незалежно від того, де він виникає в тілі, рак здатний колонізувати інші органи або тканини за допомогою процесу, відомого як утворення метастазів, який значно ускладнює лікування.
Фаїна Вауліна, ZN.ua