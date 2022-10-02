Удар DART об астероїд був сильнішим, ніж очікувалося – вчені

На це вказують знімки зіткнення, зроблені телескопами «Хаббл» і «Джеймс Вебб», інформує ZN.ua.

Удар DART об астероїд був сильнішим, ніж очікувалося – вчені
Зіткнення DART із астероїдом показали телескопи
© NASA

Телескопи «Хаббл» та «Джеймс Вебб» передали на Землю знімки зіткнення апарату DART з Діморфом – супутником астероїда Дідім. Завдяки цьому вчені змогли визначити, що зіткнення було сильнішим, ніж передбачалося, повідомляє Science Alert.

Зазначається, що телескопи розгорнули у напрямку Діморфа на початку тижня перед зіткненням. На отриманих з їх допомогою зображеннях можна побачити хмару пилу, що оточує астероїд та його супутник, що з'явилася внаслідок удару.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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