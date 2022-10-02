Удар DART об астероїд був сильнішим, ніж очікувалося – вчені

Телескопи «Хаббл» та «Джеймс Вебб» передали на Землю знімки зіткнення апарату DART з Діморфом – супутником астероїда Дідім. Завдяки цьому вчені змогли визначити, що зіткнення було сильнішим, ніж передбачалося, повідомляє Science Alert .

Зазначається, що телескопи розгорнули у напрямку Діморфа на початку тижня перед зіткненням. На отриманих з їх допомогою зображеннях можна побачити хмару пилу, що оточує астероїд та його супутник, що з'явилася внаслідок удару.