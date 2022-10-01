Ілон Маск показав два прототипи робота-гуманоїда Tesla Optimus: що він вміє

Засновник Tesla та SpaceX, мільярдер Ілон Маск презентував прототип людиноподібного робота Tesla Bot або Optimus. Він заявив, що зможе виробляти мільйони екземплярів такого робота-гуманоїда за ціною, меншою за 20 тисяч доларів.

Про це повідомляє ixbt.com.

На демонстрації умінь робота-гуманоїда, організованому виробником електромобілів в офісі Tesla в Пало-Альто Каліфорнії, Маск заявив, що попереду ще багато роботи над удосконаленням Optimus.

На сцені з'явився розроблений у лютому цього року прототип моделі, помахавши рукою та трохи станцювавши перед публікою. Tesla показала відео, на якому дана людиноподібна машина виконує прості завдання: поливає рослини, переносить ящики та піднімає металеву арматуру на виробничій станції.

Tesla – єдиний автовиробник, який просуває ринкові можливості такого робота для масового ринку. За словами Маска, у планах створити і жіночу версію Optimus.

Крім того, мільярдер додав, що хоч і є ризики у штучному інтелекті для людства, масове виробництво роботів-гуманоїдів допоможе вдосконалити цивілізацію та створити майбутнє достатку з майбутнім без бідності.

Однак він уточнив, що акціонери Tesla мають відігравати роль у перевірці зусиль компанії.

"Якщо я збожеволію, ви можете мене звільнити. Це важливо", - зазначив Маск.

Фото: youtube.com/ CNET Highlights

Фото: youtube.com/CNET Highlights