Нестача сну може призвести до пошкодження імунної системи – вчені

Хронічне недосипання призводить до запалення.

Нестача сну може призвести до пошкодження імунної системи – вчені
Нестача сну може зашкодити роботі імунної системи
© depositphotos/damedeeso

Вчені з Медичної школи Ікона на горі Сінай заявили про те, що хронічне недосипання може призвести до підвищення вироблення імунних клітин, пов'язаних з запаленням. Крім того, воно може змінити ДНК імунних клітин, повідомляє CNN.

За словами автора дослідження Кемерона Макалпайна, імунні клітини не тільки збільшили свою кількість, але й були запрограмовані інакше, що потенційно може призвести до розвитку хвороб, таких як серцево-судинні захворювання. Сталося це через шість тижнів недосипання.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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