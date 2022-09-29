Нестача сну може призвести до пошкодження імунної системи – вчені

Вчені з Медичної школи Ікона на горі Сінай заявили про те, що хронічне недосипання може призвести до підвищення вироблення імунних клітин, пов'язаних з запаленням. Крім того, воно може змінити ДНК імунних клітин, повідомляє CNN .

За словами автора дослідження Кемерона Макалпайна, імунні клітини не тільки збільшили свою кількість, але й були запрограмовані інакше, що потенційно може призвести до розвитку хвороб, таких як серцево-судинні захворювання. Сталося це через шість тижнів недосипання.