У Тихому океані з’явився новий острів

У південно-західній частині Тихого океану, на підводній горі Хоум-Ріф серед центральних островів королівства-архіпелагу Тонґа, після початку виверження підводного вулкану 10 вересня з’явився новий острів, повідомляє CNN .

Станом на п’ятницю вулкан все ще вивергався, разом з тим острів збільшувався в розмірах.

За даними Геологічної служби Тонґи, 14 вересня острів займав 4 тисячі квадратних метрів, 20 вересня – вже 24 тисячі.