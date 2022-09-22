Вчені вперше в історії клонували арктичного вовка – вони перебувають на межі вимирання: фото

У Пекіні вперше клонували дикого арктичного вовка – така форма розмноження практикується, щоб зберегти рідкісні види тварин, інформує Апостроф .

Про це повідомляє GlobalTimes.

За словами експертів, народження малюка клонованої тварини стало першою сходинкою в розведенні рідкісних тварин, що перебувають під загрозою зникнення, за допомогою технології клонування.

"Щоб врятувати тварину, що знаходиться під загрозою зникнення, в 2020 році ми почали наукову співпрацю з Harbin Polarland з клонування арктичного вовка. Після двох років копітких зусиль арктичний вовк був успішно клонований. Це перший випадок такого роду в світі", - заявив гендиректор пеки Co Мі Цзідун.

Щоб зробити світ вовченя, вчені взяли донорську клітину зі зразка шкіри дикої самки арктичного вовка, яка була завезена з Канади в Harbin Polarland в 2006 році і померла від старості в 2021 році. При цьому сурогатною матір'ю малюка став собака породи Бігль. Зазначається, що вовчиця Майя, яка народилася 10 червня, чудово почувається.

"Клонування арктичного вовка було здійснено шляхом конструювання 137 нових ембріонів з енуклейованих ооцитів та соматичних клітин з подальшим перенесенням 85 ембріонів у матки семи біглів, з яких один народився здоровим вовком - Майєю", - зазначив Чжао.

За словами експертів, вибір біглєй як донора впав на них, оскільки вони мають загальне генетичне походження із стародавніми вовками, і у них більше шансів на успіх за допомогою технології клонування.