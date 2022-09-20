Вчені виявили найближчу до Землі чорну діру

Знайти об'єкт допомогла «дивина» у поведінці зірки.

Вчені виявили найближчу до Землі чорну діру
Вчені знайшли найближчу до Сонця чорну діру
© Европейская Южная Обсерватория

Міжнародна група вчених за допомогою даних обсерваторії Gaia змогла виявити найближчу до Землі чорну діру. Зробили вони це завдяки спостереженням за зіркою з дивними орбітальними характеристиками, повідомляє Science Alert.

Теоретичне припущення про існування чорних дір висунув у 1916 році Карл Шварцшільд. До середини ХХ століття дослідники почали виявляти чорні діри опосередкованими методами, за допомогою спостережень за їхнім впливом на оточуючі об'єкти.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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