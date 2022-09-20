Вчені виявили найближчу до Землі чорну діру

Міжнародна група вчених за допомогою даних обсерваторії Gaia змогла виявити найближчу до Землі чорну діру. Зробили вони це завдяки спостереженням за зіркою з дивними орбітальними характеристиками, повідомляє Science Alert .

Теоретичне припущення про існування чорних дір висунув у 1916 році Карл Шварцшільд. До середини ХХ століття дослідники почали виявляти чорні діри опосередкованими методами, за допомогою спостережень за їхнім впливом на оточуючі об'єкти.