2022-09-20
Вчені виявили найближчу до Землі чорну діру
Знайти об'єкт допомогла «дивина» у поведінці зірки.
Вчені знайшли найближчу до Сонця чорну діру© Европейская Южная Обсерватория
Міжнародна група вчених за допомогою даних обсерваторії Gaia змогла виявити найближчу до Землі чорну діру. Зробили вони це завдяки спостереженням за зіркою з дивними орбітальними характеристиками, повідомляє
Теоретичне припущення про існування чорних дір висунув у 1916 році Карл Шварцшільд. До середини ХХ століття дослідники почали виявляти чорні діри опосередкованими методами, за допомогою спостережень за їхнім впливом на оточуючі об'єкти.
Фаїна Вауліна, ZN.ua